Zapata-Musacchio, chi gioca a Genova potrebbe andare in panchina in Supercoppa

Ci sono diversi ballottaggi aperti in casa Milan per quel che riguarda la sfida di sabato contro la Sampdoria. Uno di questi riguarda il difensore centrale di destra, con Zapata e Musacchio che si alterneranno tra la sfida del Ferraris e quella di Jeddah. La sensazione è che Musacchio possa giocare con la Samp, mentre Zapata andrebbe ad affiancare Romagnoli in Supercoppa contro la Juventus.