Amrabat ancora sul mercato: affondo del Fenerbahce di Mourinho

Tiene banco in casa Fiorentina quello che sarà il futuro di Sofyan Amrabat (27 anni), centrocampista della nazionale del Marocco rientrato in queste ore a Firenze dopo le vacanze e dopo che il precedente prestito al Manchester United era terminato senza che i Red Devils avessero attivato l'opzione per il definitivo riscatto a loro favore.

Il classe '96 è seguito anche da altri club di Premier League, è nel mirino dell'Atletico Madrid e potrebbe diventare anche un'idea per alcune squadre della nostra Serie A (in particolare per il Milan). In queste ore però la compagine che si sta facendo avanti con più forza arriva dalla Turchia.

Si tratta del Fenerbahce del nuovo allenatore Jose Mourinho, che sta andando avanti nel suo percorso di qualificazione al maxi-girone della prossima Champions League e che ambisce a tornare a vincere il titolo della Super Lig. In queste ore contatti tra le varie parti coinvolte, è lo stesso Mourinho che pressa per averlo e che spera di poter dare un impulso decisivo.