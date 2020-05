Arsenal pronto all'offerta per Neto. Concorrenza da Spagna e Italia, c'è anche il Milan

L'Arsenal è alla ricerca di un rinforzo in porta, e lo avrebbe individuato nel brasiliano Neto, ex Fiorentina e Juventus oggi dodicesimo del Barcellona. In estate i Gunners sono pronti all'offerta anche se, stando a quanto scrive il Sunday Express, non sarebbero da soli, poiché c'è concorrenza dalla Spagna, con le due concittadine Siviglia e Betis pronte a farsi la guerra, e dall'Italia, dove il Milan avrebbe individuato in Neto una valida opzione per il futuro della propria porta.