AS - Accuse tra Uefa e Superlega nella prima giornata di udienza

Come riporta il quotidiano spagnolo AS, oggi si è tenuta la prima udienza presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) sul caso Uefa-Superlega. Secondo quanto riportato sono volate accuse pesanti come quella dell'avvocato della Uefa, Slater, che ha dichiarato: "La Superlega è l'esempio perfetto di ciò che conosciamo come cartello". La risposta del legale avversario, Clifford Chance, non è stata da meno: "La UEFA governa il calcio con il pugno di ferro e non autorizzerà mai alcun progetto che metta a rischio il suo monopolio". Il secondo e ultimo giorno dell'udienza presso la CGUE si terrà questo martedì