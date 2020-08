Il quotidiano spagnolo AS conferma il buon esito della trattativa tra Milan e Real Madrid per il passaggio in rossonero del giovane Brahim Diaz, jolly offensivo che arriverà nei prossimi giorni in Italia. "Brahim giocherà in prestito al Milan", si legge in prima pagina. "L'accordo è per una stagione", precisa AS, secondo cui il giocatore approderà a Milanello a titolo temporaneo, senza opzioni di riscatto.