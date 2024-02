Barcellona, anche De Zerbi in lizza per il post Xavi

C'è anche Roberto De Zerbi in lizza per raccogliere l'eredità di Xavi Hernandez e subentrare nella prossima stagione sulla panchina del Barcellona. Lo racconta il quotidiano catalano Sport, da sempre vicino alle vicende di casa blaugrana, che spiega come il tecnico del Brighton abbia attirato l'attenzione del presidente dei catalani Joan Laporta, il quale ha iniziato a chiedere informazioni per il tecnico del Brighton.

Come si legge su Sport, De Zerbi convince il Barcellona per il suo stile di gioco, molto vicino ai valori che persegue il club blaugrana. Laporta si sta informando sul De Zerbi persona oltre che allenatore, chiedendo come sviluppa i rapporti con le persone al suo fianco, i calciatori e gli ambienti in cui lavora. Peraltro, gli agenti di De Zerbi sono i medesimi del centrale uruguaiano Ronald Araujo, che pochi giorni fa sono stati a colloquio a Barcellona con il presidente blaugrana e il ds Deco. E chissà che non si sia parlato anche dell'ex allenatore del Sassuolo.