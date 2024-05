A Bola - Conceiçao assente all'insediamento di Villas Boas: il motivo

vedi letture

Nella giornata di oggi, il Porto ha vissuto un momento storico. Allo stadio Do Dragao si è vissuta la cerimonia di insediamento di Andrè Villas Boas, nuovo presidente del club dopo aver battuto alle elezioni di settimana scorsa il presidente Pinto da Costa che era in carica da ben 42 anni. Un evento cruciale per la storia moderna del club lusitano e per il futuro di Sergio Conceiçao, allenatore della squadra da sette stagioni. Il tecnico portoghese è finito sul taccuino del Milan, anche grazie al lavoro di Mendes.

Nello specifico Conceiçao aveva firmato un quadriennale dal valore totale di 28 milioni una settimana prima delle elezioni con Pinto da Costa. Con il vecchio presidente ai saluti, tutto potrebbe rimescolarsi e l'ex giocatore di Lazio e Inter potrebbe sfruttare una clausola a suo favore per liberarsi. Intanto quest'oggi, come riporta A Bola, nè Conceiçao nè il capitano Pepe erano presenti alla cerimonia, mentre c'erano capitani e allenatori di pallamano, basket e hockey. Il motivo però è meno problematico del previsto: la squadra di calcio stava svolgendo l'allenamento allo stesso orario. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Villas Boas e Conceiçao.