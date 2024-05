In pole per sostituire van't Schip c'è Potter, ma l'Ajax pensa anche a Farioli

vedi letture

Francesco Farioli è uno dei nomi più interessanti espressi quest'anno dal calcio europeo. Il giovane allenatore italiano è stato accostato anche a club importanti come il Manchester United - soprattutto dopo l'arrivo di Jim Ratcliffe all'interno dei Red Devils - ma potrebbe passare in un'altra società con una storia affascinante. Perché l'Ajax sta cercando un tecnico al posto di John van't Schip, che probabilmente a fine stagione lascerà la panchina. Così oltre a Graham Potter, per cui ci sono già stati contatti, c'è anche l'allenatore del Nizza.

In caso Potter non dovesse trovare un accordo, Farioli sarà il primo nome per gli olandesi. L'intenzione è quella di avere un allenatore che faccia giocare bene, oltre ovviamente ad avere un calcio offensivo.