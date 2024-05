Xavi a colloquio con Laporta. In serata potrebbe arrivare la decisione definitiva del Barça

vedi letture

Stando a quanto riferisce il collega Matteo Moretto per Radio Catalunya, Xavi è attualmente a colloquio con il presidente del Barcellona Joan Laporta. Da questo incontro dovrebbe arrivare la decisione definitiva del Barça in merito al futuro in blaugrana dell'allenatore spagnolo, col quale i rapporti si sono nuovamente e terribilmente incrinati a seguito delle dichiarazioni rilaciate dallo stesso Xavi in conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga contro l'Almeria.

Una presa di posizione del genere da parte dell'allenatore contro la soietà non è decisamente andata giù al presidente Laporta, che potrebbe clamorosamente decidere di esonerare lo spagnolo nel momento in cui l'incontro di questa sera non dovesse ricucire i rapporti.