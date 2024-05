Premier League, City nella storia: quarto titolo di fila vinto. E quando conta segna sempre Rodri

vedi letture

Il Manchester City di Pep Guardiola è nella storia: con la vittoria di oggi contro il West Ham per 3-1 si assicura il quarto campionato di fila, prima squadra della storia della Premier League a riuscirci. Nulla da fare per l'Arsenal, che anche battendo l'Everton chiude a 89 punti, due in meno dei 91 del City.

A segno Foden con una doppietta e poi il solito Rodri, sempre decisivo nei momenti che contano, ha chiuso i conti contro un West Ham mai in partita. Per il quarto anno di seguito Manchester, e tutta l'Inghilterra, è blu.