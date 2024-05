Nasri rivela quale sarà il futuro di Marco Reus: "Ho parlato con lui..."

vedi letture

Samir Nasri, ex trequartista di Marsiglia, Arsenal, Manchester City, Siviglia, Antalyaspor, West Ham e Anderlecht, è intervenuto ai microfoni di Canal Plus+ per parlare del futuro di Marco Reus, che dopo 12 anni lascerà il Borussia Dortmund, dando un importante indizio sul suo prossimo club: "Ho parlato con lui. Mi ha detto che amava troppo il calcio per smettere adesso e che la prossima stagione sarebbe andato in MLS".