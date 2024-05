Il quotidiano Marca attacca il Milan sulla scelta Lopetegui: "I grandi club non cedono ai tifosi"

La vicenda Julen Lopetegui ha fatto parlare moltissimo. Prima i tifosi e l'ambiente rossonero che si sono opposti con forza alla notizia di un possibile accordo tra il tecnico basco e il Milan, poi saltato anche per la reazione negativa della piazza. Poi, adesso, di tutti i difensori di Lopetegui che attaccano il Milan per non aver avuto la forza di sostenere la propria idea di iniziare con il mister spagnolo. Oggi Lopetegui è vicinissimo al West Ham e ieri il quotidiano spagnolo Marca ha attaccato duramente il club rossonero per come ha gestito tutta la questione.

Di seguito quanto ha scritto Marca contro la società rossonera in merito alla vicenda Lopetegui: "I grandi club non cedono ai tifosi, chiunque arriverà ora sarà peggio di Lopetegui - ha scritto il quotidiano spagnolo -. Purtroppo il Milan vive del suo passato... e del passato, non è tipico di un club così grande cedere al ricatto di una manciata di firme"