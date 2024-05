O Jogo - Porto, domani ci sarà il tanto atteso faccia a faccia a tra Villas-Boas e Conceiçao

vedi letture

Secondo quanto riferisce O Jogo in Portogallo, è in programma nella giornata di domani il tanto attesa faccia a faccia tra André Villas-Boas, nuovo presidente del Porto, e Sergio Conceiçao, tecnico della formazione portoghese che pochi giorni prima delle elezioni aveva rinnovato fino al 2028 con il vecchio presidente Pinto da Costa. Dopo questo incontro si capirà se l'avventura dell'ex giocatore di Inter e Lazio sulla panchina del Porto continuerà o meno.

Conceiçao è da qualche giorno in cima alla lista del Milan per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: sfumato Lopetegui dopo la dura reazione dei tifosi milanisti, il Diavolo ha spostato le sue attenzioni sull'allenatore portoghese, anche se restano vive anche altre piste, in particolare quella che porta a Paulo Fonseca.