A Bola - Lo Sporting prepara offerta monstre di rinnovo per Gyokeres

Viktor Gyokeres, attaccante svedese che ha guidato lo Sporting Lisbona alla guida del suo ventesimo campionato con la bellezza di 41 gol in 47 partite giocate complessivamente in stagione, si candida a essere uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo 2024. Il bomber della squadra di Lisbona è già finito sotto il radar di diverse squadre europee e anche il Milan, alla ricerca di un nuovo attaccante, lo ha iscritto nella sua lista. In corsa ci sarebbero anche squadre del calibro del Liverpool e del Napoli.

Secondo quanto scrive A Bola, uno dei maggiori quotidiani sportivi lusitani, lo Sporting avrebbe altre idee. Consapevoli della possibilità di perdere il suo centravanti, i portoghesi sarebbero pronti a blindarlo con un rinnovo monstre. Per trattenerlo a Lisbona, lo Sporting Club sarebbe disposto ad aumentare sensibilmente stipendio e clausola rescissoria (oggi a 100 milioni) e ovviamente ad allungare l'accordo fino al 2028. Molto dipenderà anche dal futuro di Ruben Amorim, allenatore della squadra lusitana e anche lui molto ricercato, che dovrebbe rimanere allo Sporting. La sua permanenza potrebbe essere un incentivo alla permanenza di Gyokeres.