Rabiot svela: "Molti giocatori mi chiedono di De Zerbi e di come lavora qui"

Un primo indizio positivo in tal senso arriva da uno dei leader assoluti della squadra, Adrien Rabiot, che nel corso di un'intervista rilasciata a Carré ha svelato un retroscena interessante: "Non ho chiamato nessuno. Durante la stagione, ci sono stati giocatori che sono venuti da me per sapere come andava il progetto, l'allenatore, ecc. C'è stato un po' di tutto questo".

Poi ha aggiunto riguardo al maggior appeal che ha oggi il club: "In seguito, penso che inevitabilmente, ora, l'OM con la Champions League, attragga inevitabilmente gente, perché è un posto eccezionale, con questa competizione in più. (...) Se mi chiamano grandi giocatori? Sono ottimi giocatori, sì. Non sono il direttore sportivo, né il presidente del club. Non voglio essere un agente di giocatori, sono un calciatore. Se ho qualcosa da dire alla mia dirigenza, lo faccio, ma in ogni caso, se mi chiedete se ci sono ottimi giocatori interessati a venire all'OM, ​​vi dico di sì, perché attrae".