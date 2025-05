Mondiale per club: a giugno finestra speciale di mercato

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - La Federcalcio internazionale (Fifa) ha confermato ufficialmente che aprirà una speciale finestra di calciomercato dall'1 al 10 giugno per consentire alle 32 squadre partecipanti alla Coppa del mondo per club (dal 14 giugno al 13 luglio, negli Stati Uniti) di schierare nuovi giocatori durante la competizione. La decisione riguarda le 20 federazioni dei Paesi rappresentati da un club nel torneo, quindi anche l'Italia che schiererà Inter e Juventus "La scadenza per la presentazione dell'elenco definitivo è stata fissata al 10 giugno - fa sapere la Fifa -, consentendo a ciascun club partecipante di portare negli Stati Uniti i giocatori ingaggiati durante questo periodo". Un'altra finestra di mercato sarà aperta dal 27 giugno al 3 luglio, "per incoraggiare club e giocatori i cui contratti sono in scadenza a trovare una soluzione adeguata per consentirne la partecipazione.

Ciò permetterà ai club di schierare i loro migliori giocatori, così come i nuovi acquisti, nella competizione". (ANSA).