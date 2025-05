Euro U17, l'Italia vince 4-2 contro l'Inghilterra e ottiene la semifinale

Dopo il brillante esordio contro la Cechia, domata 2-1 allo Stadio 'Niko Dovana' di Durazzo, la Nazionale Under 17 del tecnico Massimiliano Favo, campione d'Europa in carica, vince anche la seconda gara, la super sfida con l'Inghilterra, e vola in testa al girone a punteggio pieno: 4-2 il punteggio finale in favore degli azzurri. Apre le marcature dopo 10 minuti il talento del Dortmund, e figlio d'arte, Samuele Inacio su calcio di rigore. Gomes al minuto numero 23 pareggia i conti per l'Inghilterra, ma De Paoli riporta avanti gli azzurri poco dopo la mezz'ora. Ancora Gomes per l'Inghilterra ad inizio ripresa per il 2-2, ma l'Italia torna ancora avanti con Campaniello e al 77' Luongo fissa il punteggio sul definitivo 4-2.

Nell'altra sfida del gruppo B il Belgio ha battuto 3-1 la Repubblica Ceca. L'Italia è matematicamente in semifinale.

Classifica gruppo B

Italia 6

Belgio 4

Inghilterra 1

Repubblica Ceca 0