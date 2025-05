Roberto De Zerbi guiderà il Marsiglia anche la prossima stagione: la nota del club

Il Marsiglia ha comunicato sul proprio sito l'unità di intenti in vista della prossima stagione, segnata dal ritorno in Champions League, e che vedrà - stando all'impostazione di quanto scritto - Roberto De Zerbi confermato alla guida del club. La nota ufficiale:

"Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia e Roberto De Zerbi pienamente impegnati in un progetto consolidato.

Questa settimana, il proprietario Frank McCourt e il presidente del Consiglio di Sorveglianza Jeff Ingram hanno accolto negli Stati Uniti il presidente Pablo Longoria, il direttore sportivo Medhi Benatia, l’allenatore Roberto De Zerbi e il suo consigliere Giovanni Rossi per una riunione di lavoro volta a concludere la stagione 2024-2025, contraddistinta dal raggiungimento dell’obiettivo principale: la qualificazione alla Champions League.

I due giorni di discussioni hanno consolidato e riaffermato l’unità del team dirigenziale attorno a una visione condivisa, essenziale per la sostenibilità a lungo termine del progetto avviato nell’estate del 2024. In un contesto di altissimo livello, caratterizzato da una forte concorrenza e da una pressione costante, è stato importante analizzare con lucidità sia i successi che le difficoltà della stagione, al fine di continuare a migliorare e mantenere un livello di ambizione all’altezza degli obiettivi del club.

L’incontro è stato anche l’occasione per discutere delle sfide che affronta il calcio francese, in particolare le persistenti incertezze legate alla governance del calcio e ai diritti televisivi. Si tratta di questioni fondamentali, sia per il futuro dell’Olympique de Marseille che per quello del campionato francese nel suo complesso.

Ora è tempo di prepararsi alla stagione 2025-2026, con il pieno impegno e l’allineamento di tutti i dirigenti del club, determinati ad affrontare le entusiasmanti sfide che li attendono, a cominciare da quella di stabilire la presenza del club in Champions League in modo permanente, stagione dopo stagione.

Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia e Roberto De Zerbi desiderano rivolgere i loro più sentiti ringraziamenti a tutti i tifosi, partner, clienti, dipendenti e a tutti coloro che, con il loro impegno e il loro sostegno, hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo fondamentale.

La qualificazione alla Champions League è il frutto di un vero sforzo collettivo".