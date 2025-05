Modric saluta Madrid: nel suo futuro spunta un club di Serie A?

Il mondo del calcio è stato toccato nelle scorse ore dalla notizia dell'addio al Real Madrid di Luka Modric, uno dei grandi uomini-copertina nei trionfi europei delle Merengues (con cui ha vinto la bellezza di 6 Champions League, aspetto che lo pone al vertice nella storia del club al pari di leggende come Gento, Carvajal, Kroos e Nacho Fernandez) nonché il primo a spezzare l'egemonia firmata dal tandem Messi-Ronaldo nel Pallone d'Oro, da lui vinto nel 2018.

E siamo pronti a scommettere che numerosi tifosi di varie realtà, anche del calcio italiano, stanno già sognando che la propria squadra possa acquistare un fuoriclasse senza tempo come Modric. Ma, provando a razionalizzare, in quale realtà vedreste meglio il quasi 40enne campione croato? No, il sogno Milan per molti, troppi motivi non può essere (purtroppo possibile!".

In molti, tra addetti ai lavori ed opinionsti hanno esclamato "Como!".

Sì, oggi una soluzione futura per Modric potrebbe essere individuata nel Como. Un progetto che punta sì su giovani di grande talento e da costruire, ma che non disdegna anche profili altisonanti. Come per esempio Varane, tra l'altro anche ex compagno di squadra di Modric a Madrid: al di là della sfortunata esperienza vissuta dal francese, potrebbe essere uno sponsor. E magari qualche discorso può persino essere messo nel mezzo nei continui contatti tra Como e Real Madrid per definire la situazione di Nico Paz. Senza dimenticarsi che tra l'altro, l'estate scorsa, il nome di Modric (che stava andando in scadenza con il Real Madrid ma avrebbe poi rinnovato per un altro anno) era già stato accostato alla realtà del Como.