Barcellona, Deco spegne le voci su Thiago Motta: "Non gli parlo da tempo"

Il Barcellona continua la ricerca del suo nuovo allenatore dopo l'annunciato addio di Xavi. Nel corso di questi giorni tantissimi media catalani hanno indicato essere Thiago Motta il profilo favorito a sedersi sulla panchina blaugrana a partire dalla prossima stagione, anche se dalla società stessa traspare tutt'altro.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Esport 3, infatti, il direttore sportivo del Barcellona Deco ha fatto un po' il punto sul discorso legato alla panchina del Barça dicendo: "Marquez sta facendo il suo lavoro e sta crescendo come allenatore nella squadra riserve. Per ora non è considerato per il futuro. Márquez è una persona che sta crescendo all'interno del club ma farebbe l'allenatore della prima squadra solo in caso di emergenza . Mourinho è un amico, ma è da un po' che non ci parlo. Guardiola forse è il migliore allenatore della storia. Thiago Motta? Non ho visto molte partite del Bologna. Sta facendo un buon lavoro ma non gli parlo da molti anni”.