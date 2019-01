Barcellona, summit imminente per l'arrivo di Rabiot

Adrien Rabiot (23) verso il Barcellona, ci siamo. Il giornale catalano Sport scrive che è previsto a breve un summit tra Barça e l'entourage per il trasferimento del centrocampista del Paris Saint-Germain in Catalogna. Si tratta del primo faccia a faccia dopo l'estate, col calciatore in scadenza con i francesi pronto a salutare la Ligue 1 per legarsi ai blaugrana fin da subito.