Barcellona, Xavi: "Da quando ho dato l'addio siamo migliorati, non è una coincidenza"

Xavi Hernández ha analizzato la vittoria per 1-0 ottenuta ieri dal suo Barcellona contro il Maiorca: "Credo che rifletta l'intera stagione, una partita sofferta per mancanza di efficacia. Per noi è stato difficile, abbiamo sbagliato quel rigore che avrebbe cambiato la partita. Abbiamo però giocato bene, abbiamo creato chiare occasioni per vincere più di 1-0.

Alla fine abbiamo vinto e sono tre punti importanti. Non è stata una partita da dieci, dodici o quindici occasioni ma penso che la squadra sia migliorata da quando ho detto che sarei partito. Penso che non sia una coincidenza".