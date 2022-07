Bayern, si lavora al dopo Lewandowski: Kane è il preferito

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Cosciente del fatto che Robert Lewandowski voglia trasferirsi al Barcellona, che sia quest'estate o la prossima (quando sarà scaduto il suo contratto), il Bayern Monaco si è messo al lavoro per il sostituto. Come riportato da Kicker, il club bavarese sarebbe molto interessato a Harry Kane, il cui contratto col Tottenham scadrà a giugno 2024.

Difficile già in questa sessione di mercato. Il quotidiano tedesco non scarta l'ipotesi di un trasferimento in questa sessione di mercato, anche se ovviamente, vista la portata dell'affare, sarebbe molto complicato, anche perché difficilmente Antonio Conte potrebbe dare il via libera.