Bild - Lipsia, accordo con Openda. Prosegue invece la trattativa con il Lens per arrivare ad un accordo

Secondo quanto riferisce la Bild, il futuro di Lois Openda, attaccante del Lens accostato con insistenza anche al Milan nelle ultime settimane, potrebbe essere in Germania: il giocatore belga, infatti, avrebbe trovato un accordo con il Lipsia per un contratto fino al 2028. Va invece avanti la trattativa tra i due club per provare ad arrivare ad un accordo in tempi brevi. Openda dovrebbe andare a sostituire Christopher Nkunku, già destinato al Chelsea.