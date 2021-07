Bild - Lipsia, Sabitzer via in estate a prezzo di saldo: anche Milan e Roma sull'austriaco

Marcel Sabitzer sarà lasciato libero di decidere il suo futuro già quest'estate. Come riporta Sport Bild, il centrocampista austriaco in scadenza di contratto fra un anno col RB Lipsia potrà andarsene in questa finestra di calciomercato con un prezzo di saldo. Sulle sue orme, lo ricordiamo, si muovono Milan, Roma e Arsenal, anche se il calciatore ventisettenne ha già fatto sapere di preferire un club che disputerà la prossima edizione della Champions League.