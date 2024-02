Brassier si scusa dopo l'intervento killer su Mbappé: "Volevo prendere la palla"

Durante la sfida tra Paris Saint-Germain e Brest, valida per gli ottavi di finale della Coupe de France vinta 3-1 dalla squadra di Luis Enrique, è calato il gelo per alcuni secondi dopo che il difensore Lilian Brassier, seguito dal Milan lo scorso gennaio, ha colpito da dietro sulla caviglia Kylian Mbappé. Un intervento "killer" quello del francese del Brest che gli è costato il secondo giallo e l'espulsione.

A fine partita, mortificato, Brassier si è presentato ai microfoni dei media francesi scusandosi per l'accaduto dicendo: "Mi sento in colpa, spero per il suo bene che non ci sia nulla di grave. Fa parte del calcio: volevo intervenire sul pallone ma l'ho mancato".