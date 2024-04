Caos in Turchia: il Fenerbahce abbandona la Supercoppa al 3' per protesta

La finale della Supercoppa di Turchia è terminata nel peggiore dei modi. Il Fenerbahce, infatti, ha deciso di abbandonare il campo al 3', dopo che Mauro Icardi aveva portato in vantaggio il Galatasaray al 1'. Un epilogo surreale per una competizione "maledetta".

Il Fenerbahce aveva deciso di schierare la squadra Under-19, una decisione presa in contrasto con la Federazione dopo gli incidenti di Trebisonda e anche in seguito alla richiesta non accolta di spostare la partita (essendo ancora in corsa in Conference League) e di disputarla con un arbitro straniero. Il Galatasaray si è già proclamato campione dell'edizione del centenario e, per rendere ancor più tragicomica la situazione, ha festeggiato in campo come se tutto si fosse svolto regolarmente.

I due grandi rivali del campionato si sarebbero dovuti affrontare lo scorso 29 dicembre a Riyadh ma la partita non si disputò a causa di un incidente diplomatico tra la Turchia e il Paese che avrebbe dovuto ospitare l'evento. La crisi sarebbe stata generata dal divieto imposto dalle autorità locali di portare sul terreno di gioco striscioni e magliette con riferimenti al fondatore e primo Presidente della Repubblica turca, Mustafa Kemal Ataturk. Sarebbe arrivato il no allo striscione "Pace a casa, pace nel mondo", alle maglie speciali e celebrative con riferimenti ad Ataturk, all'inno nazionale e alle immagini di Ataturk da trasmettere sugli schermi.