Liverpool, scelto l'erede di Klopp: è fatta per l'arrivo di Arne Slot dal Feyenoord

"I club stanno negoziando e io sto aspettando per vedere quale sarà l'esito. Io voglio andare al Liverpool, non è un segreto. Ora aspetto che le due società si mettano d'accordo e sono fiducioso che questo accadrà". Così ieri Arne Slot, a margine della partita tra il suo Feyenoord e il Go Ahead Eagles, è uscito allo scoperto, rivelando la sua volontà di accettare le avances dei Reds.

Anche Jurgen Klopp, il cui addio è stato annunciato ormai già da diverso tempo, ha approvato il nome dell'allenatore olandese come suo successore: "Non sono coinvolto nel processo, ma mi piace molto, poi il club deciderà se è lui quello giusto e lui eventualmente deciderà se accettare l'incarico. Mi piace il modo in cui la sua squadra gioca a calcio. Tutte le cose che sento su di lui come ragazzo sono positive. Alcune persone che conosco lo conoscono. Io non lo conosco, ma dicono che è un bravo ragazzo. Ripeto, mi piace molto. Un buon allenatore, un bravo ragazzo... Aspetto con ansia il club, se fosse lui la soluzione, sarei più che felice".

E allora a che punto è la trattativa tra Liverpool e Feyenoord? Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, la negoziazione è alle battute conclusive, l'affare è praticamente chiuso, le due società hanno trovato un accordo e adesso va soltanto formalizzato. Arne Slot sarà il prossimo allenatore del Liverpool, è fatta.