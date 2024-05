Alle 15.30 van Bommel si gioca la Coppa di Belgio: può essere il quarto trofeo in due anni

vedi letture

Mark van Bommel, ex centrocampista del Milan che in rossonero ha vinto uno scudetto, il diciottesimo, oggi è allenatore del Royal Antwerp (Anversa), in Belgio, da due stagioni ed è uno dei candidati per la panchina del Milan, nel post Stefano Pioli. Il tecnico olandese sarebbe sponsorizzato proprio dall'ex compagno al Milan Zlatan Ibrahimovic, ora dirigente, che lo aveva voluto fortemente anche da giocatore in quella stagione tricolore di tredici anni fa. A fine stagione van Bommel lascerà sicuramente l'Anversa ma oggi si gioca un altro trofeo.

L'anno scorso, nella sua prima annata in Belgio, van Bommel è riuscito a riportare l'Anversa in vetta al campionato belga per la prima volta da decenni: l'ultimo campionato il club lo aveva alzato nella stagione 1956/1957. Allo stesso modo aveva completato una doppietta domestica con la vittoria della Coppa. Ha inizio stagione il filotto è continuato con la Supercoppa di Belgio. Quest'anno, complici gli impegni in Champions, le cose sono andate un pelo peggio in campionato, ma sono andate benissimo in Coppa. Oggi, alle ore 15.30, il Royal Antwerp sfiderà l'Union St. Gilloise nella finalissima: potrebbe essere la seconda vittoria consecutiva di van Bommel e il quarto trofeo in due anni.