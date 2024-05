Record - Porto, incontro Villas-Boas-Conceiçao: ecco di cosa si è parlato

Questa mattina, André Villas-Boas, eletto nei giorni scorsi nuovo presidente del Porto, si è presentato nel centro sportivo della squadra biancoblu dove ha incontrato i giocatori e il tecnico Sergio Conceiçao, ai quali ha illustrato a grandi linee i suoi progetti per il futuro del club. Villas-Boas è molto ambizioso per il futuro e questo ha fatto piacere a tutto il gruppo e ovviamente anche all'allenatore.

Lo riferisce Record che aggiunge che durante l'incontro con Conceiçao non si è invece parlato del futuro della panchina del Porto in quanto la concentrazione della società deve essere solo sul finale di stagione, in particolare sulla finale di Coppa di Portogallo in programma il prossimo 26 maggio contro lo Sporting Lisbona (le ultime due gare di campionato saranno invece contro Boavista e Braga).