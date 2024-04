Lille, Fonseca sul suo futuro: "Ancora non ho deciso"

Paulo Fonseca è uno dei nomi sul taccuino del Milan per il dopo Pioli. Il portoghese piace ai rossoneri (che vorrebbero però chiudere per Lopetegui), ma nelle ultime settimane anche il Marsiglia sta cercando di convincere l'ex Roma a sposare il progetto. Al momento però il tecnico pensa soltanto a quanto sta accadendo in campionato: "Come vivo questa fine di stagione e questa situazione? In maniera tranquilla, sono totalmente concentrato sulle ultime quattro partite.

Il mio futuro non è importante, il futuro di Lille è sicuramente più importante. Sono totalmente concentrato sulle prossime quattro partite. So cosa farò il prossimo anno? Non ho deciso", ha dichiarato in conferenza stampa.