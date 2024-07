Copa Amèrica, tutta la delusione di Vinícius Júnior in unn post su Instagram

Enorme delusione in Brasile per l'eliminazione della Nazionale dalla Copa Amèrica ai quarti di finale contro l'Uruguay. Una sconfitta arrivata senza la stella Vinícius Júnior, out per squalifica. L'asso del Real Madrid è tornato sull'amara eliminazione con un post sul suo profilo Instagram: "La Copa América è finita ed è tempo di riflettere, di sapere come affrontare la sconfitta. Il sentimento di frustrazione risorge. Ancora ai rigori.

Non sono riuscito a ricevere due cartellini gialli evitabili. Ho visto di nuovo l'eliminazione da fuori, ma questa volta è colpa mia. Mi scuso. So ascoltare le critiche e quelle più dure, credetemi, vengono da dentro".