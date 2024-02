Crystal Palace, Glasner ha firmato: prenderà il posto di Hodgson in panchina

Il Crystal Palace ha un nuovo allenatore: si tratta di Oliver Glasner, che, secondo quanti riferisce SkySportDE, ha firmato oggi il suo contratto con il club inglese fino al 2026 con opzione per un altro anno. Il tecnico austriaco, che nelle scorse settimane è stato accostato anche al Milan, prenderà il posto in panchina di Roy Hodgson.

Nella sua carriera, Glasner si è messo in mostra in Germania prima sulla panchina del Wolfsburg e poi soprattutto su quella dell'Eintracht Francoforte, dove ha vinto l'Europa League 2021-2022. Il suo nome era stato accostato anche al Milan, ma il suo futuro non sarà in Italia.