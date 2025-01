Daily Mail - Walker lascia il City: festa d'addio prima del possibile trasferimento a Milano

Ampio spazio alla Premier League nelle prime pagine dei principali tabloid inglesi oggi in edicola. Il match di spicco è lo scontro dall'alta classifica tra il sorprendente Nottingham Forest e il Liverpool, ma si parla anche di mercato: in Inghilterra viene confermato il forte interesse di Milan e Inter per Walker, che avrebbe tenuto una festa d'addio prima del possibile trasferimento in rossonero. Questo il titolo del Daily Mail: "Walker's city leaving party. England star held farewell bash as he lines up Milan move".

Questi i numeri stagionali di Rashford con la maglia del Manchester United:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE EFL CUP: 2

PRESENZE COMMUNITY SHIELD: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1500'

GOL: 7

AMMONIZIONI: 4