Dal Belgio: De Ketelaere aspetta il Milan, non gioca le amichevoli per non rischiare

MilanNews.it

Come riportato dal quotidiano belga di lingua olandese, Het Nieuwsblad, Charles De Ketelaere è sempre più vicino a un trasferimento dal Bruges al Milan. Questa è la principale notizia che giunge dal ritiro estivo della squadra belga. Sabato, nell’amichevole persa per 2-4 contro il Copenaghen (i danesi sono più avanti nella preparazione dovendo già iniziare il loro campionato questo weekend), De Ketelaere non ha nemmeno giocato, rimanendo in panchina per tutto il match. Si tratterebbe di un accordo reciproco con Carl Hoefkens, tecnico del Bruges, e perciò non c’è da stupirsi molto. De Ketelaere sta aspettando il Milan, e per non correre rischi non ha giocato.