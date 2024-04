Dall'estero, l'Ajax corteggia Potter. L'inglese preferirebbe tornare in Premier

Fresca di clamorosa sconfitta in campionato contro il Feyenoord (0-6, che certifica la stagione 2023/24 dei lancieri come la peggiore in assoluto nella storia del club olandese, ndr), l'Ajax resta alla ricerca di un nuovo allenatore permanente dopo aver chiuso con Maurice Steijn nell'ottobre del 2023, affidando il timone della squadra a John van't Schip, allenatore ad interim da allora, che ha però faticato a ottenere un'inversione di fortuna.

Secondo Sky Sports, l'ex allenatore del Chelsea e Brighton Graham Potter è stato sondato per l'incarico ad Amsterdam, ma dopo i primi colloqui il trainer inglese avrebbe deciso di non tornare ad allenare in questa fase dopo il suo licenziamento a Stamford Bridge nell'aprile del 2023. Secondo il canale satellitare il 48enne potrebbe essere ancora sul radar del Manchester United, mentre riflette su cosa fare con Erik ten Hag. In breve, il progetto di ricostruzione dei Red Devils sarebbe più attraente per Potter, piuttosto che quello che attende di essere iniziato alla Johan Cruyff Arena.