Dall'Inghilterra: Chalobah spera ancora in un trasferimento in prestito

Manca sempre meno alla chiusura del mercato invernale e in tutte le squadre i giocatori che stanno giocando poco e che non sono ancora riusciti a cambiare squadre sperano ancora in un trasferimento last minute. Tra questi, per esempio, c'è Trevoh Chalobah, difensore centrale del Chelsea: in Inghilterra scrivono infatti che il giocatore inglese classe 1999 spera ancora di essere ceduto in prestito in queste ultime ore di mercato.

Tra i club che sono stati accostati a Chalobah c'è anche il Milan, che è ancora alla ricerca di un difensore centrale da "regalare" a Stefano Pioli. In via Aldo Rossi, però, ci sono parecchi dubbi fisici sul giocatore del Chelsea che in questa stagione non ha giocato finora nemmeno una partita.