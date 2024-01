Dall'Inghilterra: il West Ham pronto a cedere il difensore Aguerd. Tra i suoi estimatori c'è anche il Milan

Secondo quanto riferisce The Standard in Inghilterra, il West Ham sarebbe disposto a mettere sul mercato Nayef Aguerd, difensore centrale classe 1996, in questa finestra di mercato nel caso in cui il manager David Moyes dovesse riuscire a trovare un sostituto. Ovviamente servirebbe un'offerta importante per il giocatore marocchino che potrebbe arrivare dall'Arabia Saudita o dell'Italia.

Tra gli estimatori di Aguerd, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, c'è anche il Milan che è alla ricerca di un difensore centrale in questo mercato di gennaio, ma vorrebbe prenderlo in prestito, mentre il West Ham intavolerà una trattativa solo per una cessione a titolo definitivo. In questa stagione, il marocchino ha collezionato finora 21 presenze tra Premier League, Europa League e EFL Cup (ha segnato anche un gol in campionato e uno in Europa).