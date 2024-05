Dall'Inghilterra: l'Arsenal punta tutto su Sesko, pronti 50 milioni di euro

Le principali aperture dei quotidiani inglesi di oggi venerdì 31 maggio 2024:

Mirror Sport

Il quotidiano Mirror Sport in prima pagina si è soffermato sulle intenzioni dell'Arsenal, pronto a versare 45 milioni di sterline nelle casse del Lipsia per Benjamin Sesko. L'attaccante sloveno, che ha tanti estimatori in giro per l'Europa, sembra essere la prima scelta per il reparto avanzato dei Gunners di Mikel Arteta.

Star Sport

Il quotidiano Star Sport in prima pagina si concentra sulle mosse di mercato dell'Arsenal, che sembra voler puntare forte su Benjamin Sesko per l'attacco. L'attaccante del Lipsia avrebbe detto sì ai Gunners, pronti a sborsare 50 milioni di euro per il suo cartellino.