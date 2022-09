Dall'Inghilterra, la Premier League introdurrà il fuorigioco semiautomatico

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riporta il Times, rinomata testata inglese, la Premier League introdurrà il fuorigioco semiautomatico a partire dalla prossima stagione. L'innovazione tecnologica è già in uso in Champions League e verrà testata anche durante il Mondiale in Qatar a partire dal prossimo novembre. I club inglesi voteranno la proposta, verosimilmente, dopo il campionato del mondo.