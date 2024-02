Dall'Inghilterra: Potter in pole per la panchina del West Ham

Graham Potter è attualmente svincolato, ma sarebbero diverse le società che lo avrebbero messo nel mirino per la prossima stagione. Secondo quanto riferito dal Telegraph, l'ex allenatore del Chelsea è nel mirino di Milan, Ajax e soprattutto West Ham, che al momento è in pole per prendere Potter.

Il tecnico inglese, dopo aver iniziato la sua carriera in panchina all'Östersund, squadra svedese, nell'estate 2018 è passato allo Swansea City, mentre l'anno successivo è diventato il nuovo allenatore del Brighton. L'8 settembre 2022 viene annunciato come nuovo tecnico del Chelsea, in sostituzione dell'esonerato Thomas Tuchel, ma a causa dei risultati deludenti in Premier League il 2 aprile 2023 è stato esonerato dai Blues.