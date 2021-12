Dalla Francia - Il Marsiglia pronto a vendere Kamara a gennaio ma solo con un'offerta adeguata

Secondo quanto riferisce RMC Sport in Francia, l'Olympique Marsiglia, visto che le trattative per il rinnovo non si sbloccano, è pronto a vendere Boubacar Kamara a gennaio, ma solo se dovesse arrivare un'offerta adeguata. Sul giovane centrocampista, che è in scandenza di contratto e quindi in estate sarà svincolato, ci sono diversi club, tra cui anche il Milan e il Manchester United.