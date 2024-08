Dalla Francia - Massara pensa a Pioli per la panchina del Rennes

Dal suo ritorno al Rennes, Julien Stephan non ha mai realmente convinto al punto che anche il nuovo direttore sportivo dei rossoneri di Francia, Frederic Massara, avrebbe messo in discussione la posizione dell'allenatore francese.

A conferma di questo il fatto che il dirigente italiano, stando a quanto riportato da footmercato.net, avrebbe addirittura iniziato a sondare delle alternative con le quali andarlo a sostituire per l'imminente inizio di stagione, fra le quali rientrerebbe anche Stefano Pioli. L'ex Milan è dunque una soluzione per la panchina del Rennes, con Massara che potrebbe sfruttare l'ottimo rapporto che lo lega all'emiliano sin dai tempi del Diavolo per convincerlo a sposare il progetto tecnico dei Rouge et Noir.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il ruolo che potrebbe avere in tutta questa faccenda l'agente Gabriele Giuffrida, che oltre ad essere il procuratore di Stefano Pioli lo è anche di Leo Ostigard, ex Napoli diventato proprio da pochi giorni un nuovo giocatore del Rennes. Gli ottimi rapporti che ci sono fra le parti potrebbero dunque risultare essere decisivi, ma prima di tutto da capire che fine farà Julien Stephan.