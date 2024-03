Dalla Germania: Theo-Bayern, 60/70 milioni dei bavaresi per convincere il Milan

vedi letture

Come riportato da Sky Sport Deutschland in uno speciale, il Bayern Monaco sarebbe più che interessato a Theo Hernandez come sostituto di Davies, partente in estate. I bavaresi si aspettano di poter stimare il costo del terzino attorno ai 60/70 milioni compresi bonus. Il club tedesco pensa anche che Theo possa essere interessato a una nuova avventura a fine stagione.

Il Bayern, in un periodo un po' complicato, vorrebbe rilanciarsi in patria e in Europa, dunque, all'interno dello speciale di Sky, il nome di Theo è tra le principali attrative nei piani futuri del club. Come alternativa sull'out di sinistra ci sarebbe anche Miguel Gutierrez del Girona.