Dalla Germania: United-Zirkzee, la trattativa non è così calda. Gli inglesi cercano una punta di riserva, l'olandese costa troppo

Secondo quanto riferisce Fussball.news in Germania, negli ultimi giorni si parla tanto dell'interesse del Manchester United per Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che piace tantissimo anche al Milan e che ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. In realtà, è vero che il giocatore olandese è molto apprezzato dai Red Devils, ma la trattativa non è così calda.

Per gli inglesi l'attaccante titolare è Hojlund, pagato un anno fa oltre 70 milioni di euro per prenderlo dall'Atalanta. Quindi Zirkzee viene ritenuto troppo costo come punta di riserva. Il Manchester United sta cercando un nuovo centravanti, ma è concentrato su profili che costano al massimo 15-20 milioni.

