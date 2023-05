Dalla Spagna, ai dettagli il rinnovo di Brahim Diaz con il Real Madrid

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Novità sul fronte Brahim Diaz e sul suo futuro arrivano direttamente dalla Spagna. Secondo qunato riporta infatti Radio Estadio nel suo programma Onda Cero il trequartista attualmente in prestito al Milan (per la terza stagione consecutiva) sarebbe ai dettagli finali del suo rinnovo di contratto con il Real Madrid, club che ne detiene il cartellino. Secondo l'indiscrezione nè Mariano Diaz, nè Asensio (e nemmeno Ceballos e Nacho) rinnoveranno il loro contratto con i blancos e per questo motivo Brahim rinnoverà e tornerà nella scuderia di Florentino Perez.