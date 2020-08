Dalla Spagna: Atletico Madrid, Angel Correa nella lista dei possibili partenti

Stando a quanto riportato da Marca, Angel Correa sarebbe nella lista dei possibili partenti per l’Atletico Madrid. Dopo l’affare sfumato l’anno scorso col Milan l’argentino è dato di nuovo fra i partenti dei colchoneros, che sperano di cedere diversi giocatori (Lemar e Vitolo in primis). Il costo e lo stipendio percepito da Angelito rendono però un suo trasferimento difficile, soprattutto a causa delle perdite economiche causate dall’emergenza Coronavirus. Secondo il portale spagnolo quindi l’esterno del Cholo potrebbe essere inserito in qualche operazione di scambio. Un possibile affare in ogni caso andrebbe in porto solo se dovesse essere economicamente e tecnicamente davvero vantaggioso per l’Atletico Madrid.