Dalla Spagna - Dani Olmo non ascolterà offerte di altri club: crede ancora nel Barça

Continua a tenere banco dalle parti di Barcellona la questione relativa al futuro di Dani Olmo. Attualmente fuori rosa per via della decisione presa dalla Liga, il campione d'Europa potrebbe accordarsi con qualsiasi club egli voglia e trasferirsi a parametro zero già in questo calciomercato.

Considerato che rischia seriamente di rimanere fermo almeno fino alla fine della stagione, questa sembrerebbe essere la soluzione più adatta ed idonea per il futuro dello spagnolo, che però non sembrerebbe avere alcuna intenzione di andare via. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Marca, Dani Olmo ha puntato i piedi per terra riferenendo tramite il suo agente che non ascolterà offerte da parte degli altri club.

L'ex RedBulla Lipsia crede nel Barcellona e nel fatto che prima di quanto effettivamente ci si possa immaginare questa storia si risolverà nel migliore dei modi. Nel frattempo l'allenatore blaugrana Hansi Flick è interveuto sulla questione dicendo: "Non voglio parlare di questo perché non è il mio lavoro. Il mio lavoro è un altro: preparare la squadra per la prossima partita di coppa (del Re, ndr), questo è quello che posso dire. Dopodiché sono rimasto in contatto prima di Natale con il presidente (Laporta, ndr), ci ho parlato anche questa mattina. Ho fiducia nel club, in tutto quello che riguarda la squadra. Ognuno fa il suo lavoro e io devo fare il mio, che è quello di preparare bene la squadra per la prossima partita".