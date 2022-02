Dalla Spagna, incontro Raiola-Laporta: il Barcellona vuole Haaland

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Il quotidiano spagnolo AS racconta di una riunione, nei giorni scorsi, fra Mino Raiola e il presidente del Barcellona Joan Laporta. Il summit sarebbe andato in scena a Montecarlo alla presenza anche di Jordi Cruyff e il piatto principale è stato ancora una volta Erling Haaland: il Barcellona non ha dato per perso il norvegese e anzi, in estate farà di tutto per strapparlo alla concorrenza. Per il cartellino serviranno 75 milioni di euro, ma il problema principale è l'ingaggio del giocatore visto che lo stesso Raiola, si legge, chiederebbe fra i 25 ed i 30 milioni di euro all'anno.