Dalla Spagna, Lewandowski può lasciare il Barcellona in estate

Nel corso della prossima estate potrebbe concretizzarsi un clamoroso cambio di maglia per uno dei campioni de LaLiga: Robert Lewandowski. Stando a quanti riportato dal noto esperto di mercato Rubén Uría e rilanciato da Mundo Deportivo l'Atletico Madrid sarebbe interessato a strappare il centravanti polacco al Barcellona. La stampa iberica parla anche di un'apertura del club catalano all'addio dell'ex Bayern Monaco attraverso la risoluzione dell'accordo in essere fino al giugno 2026 a causa delle difficoltà economiche che sta attraversando oramai da diversi anni.ù

Questa sarebbe solo l'ultima operazione fra i due club per quanto riguarda gli attaccanti dopo quelle per David Villa nel 2013, per Luis Suarez nel 2020 e, infine, per Memphis Depay nel gennaio del 2023. Lewandowski (35) è alla sua seconda stagione al Barça e ha segnato 20 gol ufficiali fra tutte le competizioni, dopo aver chiuso la sua prima stagione con 33 reti e aver vinto il Trofeo Pichichi (capocannoniere de LaLiga) con 23 gol. Nelle precedenti tappe della sua carriera il polacco ha vestito anche le maglie di Bayern Monaco (375 presenze e 344 gol), Borussia Dortmund (187 presenze e 103 gol), Lech Poznan (82 presenze e 41 gol) e Znicz Pruszkow (32 presenze e 21 gol).